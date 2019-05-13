Noize MC, «Сплин», Баста: топ-5 недавних атмосферных песен о Петербурге

«Animal ДжаZ» – «Питер»
В 2017 году исконно петербургская группа Animal ДжаZ выпустила мини-альбом «Любовь к полетам». В него вошел тревожный трек «Питер». Автор текста и музыки – фронтмен коллектива Александр Красовицкий.
Это же город Питер – здесь всегда ветер,
В осеннем кино сцена о смерти.
Он тебя не любит, нет, он тебя метит.
Это же Питер – привыкайте, дети...
На написание второй песни с пластинки Михалыч вдохновился по пути из магазина. Эту историю он поведал «Нашему радио»: «По поводу песни „Любовь к полетам“: на самом деле, как это часто бывает, история написания очень приземленная. Я вообще шел домой из „Ашана“ с двумя полными пакетами продуктов. Видимо, на уровне контраста или с точки зрения ощущения протеста захотелось чего-то такого... Какую-то мелодию, которая бы противоречила той ситуации, в которой я находился в этот момент – с этими двумя мешками, которые придавливали меня к земле.
И вот у меня появился этот припевчик в голове, я моментально бросил эти мешки, схватил диктофон, записал, потом куплет уже где-то родился позже, в домашних условиях. На самом деле довольно часто хорошие песни появляются, когда ты в такой забавной ситуации находишься».
Фото: vk.com/animaljazzband
«Сплин» – «Петербургская свадьба»
Одна из самых трагичных песен о Петербурге. Ее автор – поэт и рок-музыкант Александр Башлачев, который на концертах представлял ее как вальс. Некоторые строчки заставляют серьезно задуматься о тяжелом прошлом Петербурга.
В 2010 году Александр Васильев для трибьюта Башлачеву «Серебро и слезы» записал кавер на «Свадьбу». Не идеальный, но определенно удачный чувственный и с фирменным «сплиновским» надрывом. Аранжировку музыканты сделали сами.
Подобие звезды по образу окурка.
Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши.
Мой бедный друг, из глубины твоей души
Стучит копытом сердце Петербурга.
Фото: vk.com/spleanru
Noize MC – «Питерские крыши»
В конце 2016 года у Noize MC вышел альбом «Царь горы». В составе пластинки была довольно депрессивная песня «Питерские крыши». Депрессивная – не значит плохая. К тому же она про любовь.
На композицию есть клип, снятый в «питерском» духе: сумерки, одиночество, гитара. Все как надо. Автор текста и музыки – Иван Алексеев.
За окном питерские крыши,
Серую хмарь протыкает шпиль.
Мы друг друга совсем не слышим,
Разговор шуршит, как фитиль.
Фото: кадр из видео с YouTube-канала Noize MC
Баста, Смоки Мо – «Каменные цветы» (при уч. Елена Ваенга)
Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону, но Петербург тоже считает родным: здесь проходили одни из первых в его музыкальной карьере концерты. Свою привязанность к городу он объясняет большим количеством близких друзей-петербуржцев.
В 2014 году у Басты и Смоки Мо вышел трек и клип «Каменные цветы». Получился хит. «Сначала мы хотели написать просто приглашение на концерт в Ледовом, потому что большой концерт, хотели сделать большое приглашение, интересное. В процессе работы на студию пришел Саша Смоки Мо, услышал кусок приглашения и сказал: „Давай сделаем просто песню о Петербурге“. И мы ее просто сделали. Все просто.
На самом деле песня мне очень нравится: она отображает мое настроение, когда я приезжаю в город, когда я думаю о нем. Такой вот взгляд на Петербург благодарного гостя. Ну а Санин куплет – это вообще бомба. О своем доме так написать может только он», – рассказывает Баста.
Я кину клич, он, отражаясь от стен, погаснет где-то в районе Дыбенко.
In da house MC и битмейкер Вася Вакуленко.
Я крикну: «Питер, привет!», и крик утонет на шумном Невском.
Санкт-Петербург, мне тут всегда встретиться есть с кем.
Фото: кадр из видео с YouTube-канала «ТО Gazgolder»
«Ленинград» – «В Питере – пить»
Песня «В Питере – пить» 2015 года стала известной благодаря одноименному клипу 2016 года. Звучала она буквально везде. А самому «Ленинграду» и, в частности, Сергею Шнурову принесла очередной скачок популярности. До этого у группы как раз вышел трек «Экспонат», ставший суперхитом, – нужно было держать марку.
В центре сюжета ролика – пять незнакомцев (менеджер, продавщица из продуктового магазина, сотрудник ГИБДД, таксист и экскурсовод Русского музея), уходящих от неудач на работе с помощью алкоголя. На фоне можно заметить петербургские пейзажи: набережную Крюкова канала, Соляной переулок, Академию имени Штиглица.
Я поездил в общем-то немало –
Есть, что вспомнить, есть, чего забыть.
Добирался даже до Ямала
И видел то, чего не может быть.
По словам Шнурова, композиция «В Питере – пить» «в целом о туризме и для туристов». Можно ли ее назвать атмосферной? Конечно, да. Не зря же ее многие так любят.