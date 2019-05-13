Noize MC, «Сплин», Баста: топ-5 недавних атмосферных песен о Петербурге

«Animal ДжаZ» – «Питер»

В 2017 году исконно петербургская группа Animal ДжаZ выпустила мини-альбом «Любовь к полетам». В него вошел тревожный трек «Питер». Автор текста и музыки – фронтмен коллектива Александр Красовицкий.

Это же город Питер – здесь всегда ветер,

В осеннем кино сцена о смерти.

Он тебя не любит, нет, он тебя метит.

Это же Питер – привыкайте, дети...

На написание второй песни с пластинки Михалыч вдохновился по пути из магазина. Эту историю он поведал «Нашему радио»: «По поводу песни „Любовь к полетам“: на самом деле, как это часто бывает, история написания очень приземленная. Я вообще шел домой из „Ашана“ с двумя полными пакетами продуктов. Видимо, на уровне контраста или с точки зрения ощущения протеста захотелось чего-то такого... Какую-то мелодию, которая бы противоречила той ситуации, в которой я находился в этот момент – с этими двумя мешками, которые придавливали меня к земле.

И вот у меня появился этот припевчик в голове, я моментально бросил эти мешки, схватил диктофон, записал, потом куплет уже где-то родился позже, в домашних условиях. На самом деле довольно часто хорошие песни появляются, когда ты в такой забавной ситуации находишься».

Фото: vk.com/animaljazzband

«Сплин» – «Петербургская свадьба»

Одна из самых трагичных песен о Петербурге. Ее автор – поэт и рок-музыкант Александр Башлачев, который на концертах представлял ее как вальс. Некоторые строчки заставляют серьезно задуматься о тяжелом прошлом Петербурга.

В 2010 году Александр Васильев для трибьюта Башлачеву «Серебро и слезы» записал кавер на «Свадьбу». Не идеальный, но определенно удачный чувственный и с фирменным «сплиновским» надрывом. Аранжировку музыканты сделали сами.

Подобие звезды по образу окурка.

Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши.

Мой бедный друг, из глубины твоей души

Стучит копытом сердце Петербурга.

Фото: vk.com/spleanru

Noize MC – «Питерские крыши»

В конце 2016 года у Noize MC вышел альбом «Царь горы». В составе пластинки была довольно депрессивная песня «Питерские крыши». Депрессивная – не значит плохая. К тому же она про любовь.

На композицию есть клип, снятый в «питерском» духе: сумерки, одиночество, гитара. Все как надо. Автор текста и музыки – Иван Алексеев.

За окном питерские крыши,

Серую хмарь протыкает шпиль.

Мы друг друга совсем не слышим,

Разговор шуршит, как фитиль.

Фото: кадр из видео с YouTube-канала Noize MC

Баста, Смоки Мо – «Каменные цветы» (при уч. Елена Ваенга)

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону, но Петербург тоже считает родным: здесь проходили одни из первых в его музыкальной карьере концерты. Свою привязанность к городу он объясняет большим количеством близких друзей-петербуржцев.

В 2014 году у Басты и Смоки Мо вышел трек и клип «Каменные цветы». Получился хит. «Сначала мы хотели написать просто приглашение на концерт в Ледовом, потому что большой концерт, хотели сделать большое приглашение, интересное. В процессе работы на студию пришел Саша Смоки Мо, услышал кусок приглашения и сказал: „Давай сделаем просто песню о Петербурге“. И мы ее просто сделали. Все просто.

На самом деле песня мне очень нравится: она отображает мое настроение, когда я приезжаю в город, когда я думаю о нем. Такой вот взгляд на Петербург благодарного гостя. Ну а Санин куплет – это вообще бомба. О своем доме так написать может только он», – рассказывает Баста.

Я кину клич, он, отражаясь от стен, погаснет где-то в районе Дыбенко.

In da house MC и битмейкер Вася Вакуленко.

Я крикну: «Питер, привет!», и крик утонет на шумном Невском.

Санкт-Петербург, мне тут всегда встретиться есть с кем.

Фото: кадр из видео с YouTube-канала «ТО Gazgolder»

«Ленинград» – «В Питере – пить»

Песня «В Питере – пить» 2015 года стала известной благодаря одноименному клипу 2016 года. Звучала она буквально везде. А самому «Ленинграду» и, в частности, Сергею Шнурову принесла очередной скачок популярности. До этого у группы как раз вышел трек «Экспонат», ставший суперхитом, – нужно было держать марку.

В центре сюжета ролика – пять незнакомцев (менеджер, продавщица из продуктового магазина, сотрудник ГИБДД, таксист и экскурсовод Русского музея), уходящих от неудач на работе с помощью алкоголя. На фоне можно заметить петербургские пейзажи: набережную Крюкова канала, Соляной переулок, Академию имени Штиглица.

Я поездил в общем-то немало –

Есть, что вспомнить, есть, чего забыть.

Добирался даже до Ямала

И видел то, чего не может быть.

По словам Шнурова, композиция «В Питере – пить» «в целом о туризме и для туристов». Можно ли ее назвать атмосферной? Конечно, да. Не зря же ее многие так любят.

Фото: кадр из видео с YouTube-канала «Ленинград | Leningrad»