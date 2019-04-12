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Не хуже «Я – легенда»: топ-7 малоизвестных фильмов про зомби

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© Фото: kinopoisk.ru

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Зима совсем близко и ждать нашествия белых ходоков из «Игры престолов» осталось недолго. Но как можно устоять перед просмотром хорошего зомби-хоррора прямо сейчас? Если все популярные фильмы вы уже видели, не беда – на просторах кинематографа еще много качественных и интересных картин.

«Париж. Город Zомби» (La nuit a dévoré le monde) 2018

 

На утро после вечеринки Сэм обнаруживает, что все вокруг превратились в зомби. Теперь его единственное убежище – квартира, в которой он очнулся. В голове сразу возникают вопросы: неужели это конец, где найти еду, остаться или уйти, выжил ли кто-то еще?

Это не экшн-фильм, а фильм философский. Он подойдет тем, кто любит выживание: Сэм в попытках сохранить свою жизнь способен удивить даже опытного зрителя.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 5.8/6.0 из 10

Жанр: ужасы, триллер, драма

Фото: kinopoisk.ru
 

Мини-сериал «Тупик» (Dead Set) 2008

 

Два месяца участники телешоу «Большой брат» провели в изоляции. Они готовы растерзать друг друга, но судьба уготовила им другую участь: они единственные, кто остался в живых после необъяснимого апокалипсиса и вынуждены противостоять нашествию зомби.

Это не просто сатира на буквально все современные реалити-шоу, но и отлично поставленная динамичная картина. Здесь все к месту и в нужном количестве.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/7.8 из 10

Жанр: ужасы, драма, комедия

Фото: kinopoisk.ru
 

«Скауты против зомби» (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse) 2015

 

Если «Зомби по имени Шон» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд» есть в списке ваших любимых фильмов, то вам придется по душе «Скауты против зомби» – комедийный зомби-хоррор о трех друзьях-бойскаутах и одной безбашенной официантке.

Отправившись в летних поход, они и не подозревали, что песенки у костра и веселье обернутся настоящим кошмаром (тоже в чем-то веселым!). Теперь их задача – остановить зомби-апокалипсис, который уже погрузил в хаос небольшой глухоманный городок. А последняя надежда человечества – скаутские приемы и умения. Помогут ли они?

Если фильм вам понравится, то можете посмотреть еще «Попали!» 2009 года.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 5.9/6.3 из 10

Жанр: ужасы, боевик, комедия

Фото: kinopoisk.ru
 

«Новая эра Z» (The Girl with All the Gifts) 2016

 

Планету поразил вирус – люди превратились в зомби. Человечество на грани исчезновения. Единственная надежда – второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным интеллектом.

Чтобы правильно воспитать этих детей, не подвергая опасности окружающих, их держат в бункере. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.1/6.7 из 10

Жанр: ужасы, триллер, драма

Фото: kinopoisk.ru
 

«Я герой» (Aiamuahiro) 2015

 

Герой фильма Хидэо, непризнанный писатель манги, сидит на шее у своей девушки Тэкко. Хуже того, все его неудачи подкрепляются воспоминаниями об одном моменте из прошлого: 15 лет назад он получил премию как многообещающий писатель-новичок (еще его имя звучит как «герой»).

Вскоре Тэкко вышвыривает Хидэо на улицу вместе с его любимым ружьем. А новости последнее время все страннее и страннее: сообщают о сходящих с ума людях, бросающихся на прохожих.

Фильм снят по мотивам манги, поэтому некоторые особенности в поведении зомби кому-то могут показаться странными. Зато качество здесь на высшем уровне.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.1/6.8 из 10

Жанр: ужасы, боевик

Фото: кадр из видео с YouTube-канала «Трейлеры к фильмам»
 

«Батарейка» (The Battery) 2012

 

Роуд-муви за 6 тыс. долларов про двух путешествующих по Новой Англии бейсболистов, Бена и Микки. По дороге от лагеря к лагерю ребята сталкиваются с какими-то проблемами, но главная их них – зомби. Во время очередных скитаний Микки находит пару раций, из которых доносится разговор группы выживших.

Разные локации, отличный саундтрек, интересное раскрытие персонажей, юмор и драма… Что еще нужно, чтобы скоротать вечерок? Если вам понравится (или нет) фильм, то посмотрите «От этого песок становится красным» 2016 года.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.6/6.4 из 10

Жанр: драма, триллер

Фото: kinopoisk.ru
 

«Полынь: Дорога мёртвых» / «Лесной змей» (Wyrmwood) 2014

 

Барри талантливый механик и семьянин. Но его счастливая жизнь заканчивается с наступлением зомби-апокалипсиса.

Барри объединяется с другим выжившим, Чалкером, и вместе они вооружаются, чтобы противостоять орде плотоядных монстров, рыщущих в суровых австралийских зарослях.

У этого фильма небольшой бюджет, но он сделан с любовью (хоть и походит на трэш). Графика слабовата, зато кровь и драки выглядят вполне достойно. И вообще – это свежий взгляд на избитую тему, который стоит внимания.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.4/6.2 из 10

Жанр: ужасы, боевик, комедия

Фото: kinopoisk.ru

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