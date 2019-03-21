«А чего боишься ты?»: топ-5 фильмов ужасов 21 века

«Оно» (It) 2017

Городок Дерри, исчезновение детей, злобный Пеннивайз, настоящая дружба… Хоть это и не первая экранизация известного романа Стивена Кинга, с первых кадров видно, что к ее производству подошли с любовью и вниманием. Да, здесь есть недочеты и отклонения от книги, но в целом фильм получился отличным и, самое главное, пугающим.

Это «Оно» лучше старого фильма 1990 года? Нет. Но, как минимум, новый клоун получился более безумным и навязчивым, ребята из «Очень странных дел» – замечательные актеры, а истории о каждом персонаже действительно могут вызвать страх.

Забавно, что сам Кинг когда-то пообещал, что больше никогда не будет писать о Пеннивайзе: персонаж слишком страшный даже для его создателя.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.3/7.4 из 10

Продолжение: выйдет 5 сентября 2019 года

Фото: kinopoisk.ru

«Звонок» (The Ring) 2002

После просмотра одной видеокассеты вам позвонят. Неприятный женский голос скажет, что вы зря ее посмотрели и через семь дней все будет плохо. Как так? Рэйчел решает это понять, но вот неудача – кассета случайно попадает к ее сыну.

«Звонок» интересен тем, что буквально «проникает в реальную жизнь»: после него обычный телефонный звонок или помехи на экране телевизора могут привести вас в ужас. Не это ли показатель качества?

К сожалению, после «Очень страшного кино» без улыбки этот фильм смотреть сложновато.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.3/7.1 из 10

Продолжение: если «Звонок 2» (2005) еще более или менее нормальное кино, то «Звонки» (2016) можете вообще не рассматривать

Фото: kinopoisk.ru

«Астрал» (Insidious) 2010

Сразу после переезда в новый дом с семьей Ламберт начинают происходить странные события: перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но настоящий кошмар начинается, когда десятилетний Далтон впадает в кому.

Первая часть «Астрала» в свое время галопом пронеслась по кинотеатрам (окупилась примерно в 65 раз) и перепугала немало народу атмосферой, скримерами и, конечно, заставкой. Фильм на самом деле не очень страшный, зато один из самых красивых среди ужастиков.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.7/6.8 из 10

Продолжение: «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал 3» (2015) и «Астрал 4: Последний ключ» (2018) получились так себе

Фото: kinopoisk.ru

«Заклятие» (The Conjuring) 2013

Как и «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005), фильм основан на реальной истории. В центре сюжета – дом семьи Перрон и темный дух, который издевается над его жильцами. Известные детективы Эд и Лоррейн Уоррен решают помочь страдающим, сталкиваясь тем самым с тяжелейшим случаем на своей памяти.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/7.5 из 10

Продолжение: в 2016 году вышла вторая часть – «Заклятие 2» (очень достойная, между прочим)

Фото: kinopoisk.ru

«Зеркала» (Mirrors) 2008

Бена увольняют из полиции из-за несчастного случая. Он впадает в депрессию и начинает пить. Чтобы отвлечься от проблем, мужчина устраивается работать ночным сторожем в бывший торговый центр.

Все становится еще печальнее, когда во время дежурства в полной темноте он замечает какие-то отражения в зеркалах универмага.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.0/6.2 из 10

Продолжение: можете считать, что фильма «Зеркала 2» (2010) просто не существует – настолько он плох

Фото: kinopoisk.ru