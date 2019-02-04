Лучшие короткометражки 21 века: топ-10 историй со смыслом за 1,5 часа

«Страна игрушек» (Spielzeugland) 2007

Грустная и тяжелая история о событиях 1942 года про двух маленьких мальчиков – Генриха и его друга Давида, мальчика из еврейской семьи, которую ждет концлагерь.

Чтобы не травмировать сына, мать говорит Генриху, что Давид отправляется в «Страну игрушек». Наперекор запретам мальчик решает поехать вместе с другом.

В 2009 году картина получила «Оскар» как «Лучший короткометражный фильм».

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.4/7.8 из 10

Жанр: драма, военный

Продолжительность: 14 минут

Фото: imdb.com

«Настройщик» (L'accordeur) 2010

В центре событий – одаренный пианист Адриан. После провала на важном музыкальном конкурсе он впадает в отчаяние и решает стать настройщиком фортепиано. А чтобы клиенты были более приветливы и щедры, герой притворяется слепым.

Контактные линзы и актерское мастерство помогают Адриану вновь почувствовать вкус к музыке. Более того, теперь он видит доверчивых клиентов такими, какими не должен. И ему это нравится.

Однако не все так гладко: вскоре настройщик становится свидетелем убийства.

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.1/8.0 из 10

Жанр: триллер, драма

Продолжительность: 14 минут

Фото: YouTube / kim bakryeon

«Трудно быть богом» (Spin) 2005

Начало у картины странное – с неба падает волшебный диджей, который с помощью музыкальной установки умеет управлять временем и людьми. Его задача – исправить глупую случайность, из-за которой пострадал велосипедист. Это рассказ о судьбе: ее предрешенности и одновременно непредсказуемости.

Снята короткометражка на небольшом пространстве и без разговоров. Зато в ней есть несколько (довольно забавных) визуальных эффектов и приятный бит, добавляющий «погружения».

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/7.9 из 10

Жанр: фэнтези, комедия

Продолжительность: 8 минут

Фото: kinopoisk.ru

«Человек-улыбка» (The Smile Man) 2013

Уиллем Дефо с его чудесной мимикой – идеальный актер для этой истории. Жизнь его персонажа пошла наперекосяк после аварии – теперь Уиллем вынужден постоянно улыбаться.

Первой он встречает женщину, которой сломал жизнь из-за ДТП. Вторым – забавного таксиста, думающего, что он попал в телешоу а-ля «Розыгрыш».

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/7.4 из 10

Жанр: комедия, драма

Продолжительность: 10:00

Фото: imdb.com

«Знаки» (Signs) 2008

Серая повседневность и однообразие жизни в фильмах – тема довольно «избитая». Однако эта короткометражка особенная.

В центре внимания картины – молодой парень со скучной работой. Его сопровождают верные спутники: зависание около принтера, взгляд в пустоту и грустное молчание.

Во время очередной задумчивой паузы герой замечает девушку в окне здания напротив и начинает подглядывать за ней. Та замечает слежку, поэтому с серьезным лицом пишет записку «take a photo» и показывает ее Джейсону.

Музыка в «Знаках» потрясающая и отлично передает атмосферу.

Посмотреть на YouTube с русскими субтитрами: часть 1 и часть 2

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.1/8.2 из 10

Жанр: мелодрама

Продолжительность: 12:00

Фото: YouTube / Andrey Buzuk

«Правда» True 2004

Трогательная история с Натали Портман, вошедшая в киноальманах мелодрамы «Париж, я тебя люблю». «Правда» – это одна из 20 картин, снятых в общей концепции: «про Париж за пять минут».

В центре сюжета – невидящий парень и начинающая актриса, которые внезапно влюбились. Они гуляли, ходили в кино и на танцы, слушали музыку, смеялись, она читала ему и кричала (иногда без причины), он готовился к экзаменам. Время бежало. Они то ссорились, то мирились. В общем делали все, что только можно. И так по кругу.

В картине нет неожиданной развязки или гениального сюжета. Она довольна проста, но этим и прекрасна.

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.1/8.1 из 10

Жанр: мелодрама

Продолжительность: 7 минут

Фото: YouTube / Tev Ku

«Медведь» (Bear) 2011

Утро. Эмили и Джек просыпаются в кровати. Они не особо разговорчивы, а что случилось – непонятно. Эмили уходит кататься на велосипеде в лес, а Джек тем временем устраивает для нее сюрприз.

Не самая позитивная, но необычная история, которая показывает, как благие намерения порой могут обернуться ужасными последствиями.

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.5/7.3 из 10

Жанр: драма

Продолжительность: 11 минут

Фото: YouTube / Vice

«Внутри» (Inside) 2002

Прототипом главного героя короткометражки стал Билли Миллиган – первый в истории человек, оправданный в суде по причине диагноза «множественная личность». Правда ли он был болен и справедливо ли его оправдали – сказать сложно. Да и речь не об этом.

Авторы «Внутри» лишь решили пофантазировать – как человек одновременно может испытывать агрессию, неуверенность и слабость, быть настороженным и при этом неадекватно веселым? Как справляться со всеми этими голосами в голове?

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/7.6 из 10

Жанр: триллер

Продолжительность: 5 минут

Фото: YouTube / Collapse Kun

«Загадка Вурмана» (The Voorman Problem) 2011

Психиатр Уильямс прибывает в тюрьму, чтобы осмотреть заключенного Вурмана, считающего себя Богом. А самое интересное: преступнику каким-то образом удалось убедить всех вокруг в своей правоте.

В главных ролях именитые актеры – Мартин Фриман и Том Холландер. Из них, кстати, вышел неплохой дуэт.

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.2/7.3 из 10

Жанр: фэнтези, драма, комедия

Продолжительность: 13 минут

Фото: imdb.com

«Что это?» (Ti einai afto?) 2007

Солнечный день. Два родных человека, отец и сын, сидят на лавочке. Попусту разозлившись на отца, сын понимает, как пожилой отец нуждается в его внимании и любви.

Очень талантливая и красивая короткометражка, которая напоминает зрителю: «будь добрее к близким».

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Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/7.8 из 10

Жанр: драма

Продолжительность: 5 минут

Фото: YouTube / Rollso