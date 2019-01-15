Рядом с «Лахта Центром» хотят установить памятник Петру I, посвященный спасению тонущих моряков

Рядом с комплексом «Лахта Центр» на берегу Финского залива хотят установить памятный знак Петру I. Об этом сообщил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

Установить памятный знак планируется в районе, где соединяются Финский залив и Лахтинский разлив. Существует легенда, что в ноябре 1724 года Петр I, возвращаясь в Петербург, увидел там севшее на мель судно с моряками. Он вместе с другими людьми прыгнул в воду, пытаясь спасти бедствующих.

По одной из версий, этот поступок отрицательно сказался на здоровье императора, и через несколько месяцев болезни он скончался 28 января 1725 года.

«В Петербурге в свое время стоял памятник подвигу царя в бронзе, есть соответствующие исторические модели в Русском музее. Однако мы понимаем, что с учетом места и масштабов памятника, который мы хотим поставить, наверное, будут внесены изменения и дополнения в проект», – заявил Миллер.