HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов» и опубликовал тизер

HBO выложил на YouTube-канале GameofThrones новый тизер последнего, восьмого, сезона «Игры престолов». В видео указано, что его премьера состоится 14 апреля.

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В ролике Санса и Арья Старк, а также Джон Сноу находят собственные посмертные статуи в фамильном склепе Старков. Затем факелы Джона и Арьи задувает проникший в склеп ледяной ветер. Персонажи оголяют мечи.

Заключительный сезон сериала будет состоять из шести эпизоды. Серии планируются более продолжительными, чем обычно.