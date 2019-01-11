YouTube составил список музыкантов, которые могут стать популярными в 2019 году

YouTube Music опубликовал список «За кем следить – 2019». В него попали музыканты, которые, по мнению платформы, могут стать популярными.

Данная подборка создавалась «на основе разных критериев», рассказывает команда сервиса. Учитывались, например, количество просмотров на YouTube и реакции фанатов.

В список вошли, например, музыканты Noa (участник Dead Dynasty – лейбла, принадлежащего рэперу Фараону), Youra, Эрика Лундмоен, White Punk, группа «303 Каратиста» (представляет «Газгольдер» Басты) и Кристина Кошелева (новый проект продюсера Максима Фадеева). Youtube выделил инди-группу angelic milk и слабослышащего рэпера Мак Сима Мгла, которые живут в Петербурге.

Плейлист с видеоклипами артистов будет доступен на главной странице сервиса в течение двух недель.