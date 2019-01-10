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«Оскар» 2019 года может пройти без ведущего впервые за 30 лет

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© Фото: Reuters

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От России на церемонию был выдвинут «Собибор» Константина Хабенского.

«Оскар» в 2019 году может пройти без ведущего, сообщает Variety со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планируется, что вместо одного человека объявлять номинантов в каждой категории выйдут знаменитости.

Паузы между вручениями наград продюсеры хотят «заполнить» речами, выступлениями и шутками гостей. Организаторы надеются, что такое новшество получится отыграть и благодаря тому, что в зале, скорее всего, будут присутствовать Леди Гага, Кендрик Ламар и Долли Партон.

Ведущим шоу должен был стать Кевин Харт. Однако после того, как пресса напомнила об оскорбительных шутках за 2009 год в Twitter актера, он сразу же извинился и отказался объявлять номинантов. Желающих занять его место не нашлось.

Экс-ведущая «Оскара» Эллен Дедженерес от лица киноакадемии попросила Харта вернуться, но он повторил, что «не хочет отвлекать внимание на себя в ночь, когда должны веселиться столько талантливых артистов». Академики не подтвердили слова Дедженерес, что готовы вернуть Харта и так сильно в нем нуждаются.

Окончательно Харт отказался от роли ведущего в эфире шоу «Доброе утро, Америка»:

«Я не веду “Оскар” в этом году. Хочу, чтобы все поняли: я окончательно покончил с этим», – заявил он.

«Оскар» пройдет 24 февраля. Церемонию ждут изменения: трансляция станет короче, награждение от шести до семи номинантов пройдет во время рекламных пауз. От России на «Оскар» был выдвинут «Собибор» Константина Хабенского, но кинолента о восстании в концлагере не вошла в шортлист.

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