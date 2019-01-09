В приквеле «Игры престолов» раскроют происхождение белых ходоков и покажут «низвержение Вестероса»

В новом сериале, который неофициально называется «Долгая Ночь» (The Long Night), телеканал HBO погрузит зрителей в прошлое «Игры престолов». В нем расскажут о происхождении белых ходоков, раскроют «ужасающие секреты» Вестероса и покажут переход к «темнейшему часу» в истории Семи Королевств.

Автором сценария станет Джейн Голдман («Пипец», Kingsman, «Звездная пыль», «Женщина в чёрном», «Люди Икс: Первый класс»). Помогать ей будет автор литературного первоисточника сериала, американский писатель Джордж Рэймонд Ричард Мартин.

Режиссером пилотной серии выступит Эс Джей Кларксон («Доктор Хаус», «Джессика Джонс», «Декстер»).

В сериале снимутся: Наоми Аки (девятый эпизод «Звездных войн»), Наоми Уоттс («Кинг-Конг»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Денис Гоф («Колетт»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Сумерки. Сага. Рассвет», «Гарри Поттер и Дары Смерти»), Шейла Атим («Куртизанки»), Иванно Джеремайя («Черное зеркало»), Алекс Шарп («До костей»), Джош Уайтхаус («Полдарк»), Тоби Регбо («Господин Никто»).

Съемки приквела стартуют в начале 2019 года. Руководство HBO хочет выждать как минимум год после финала «Игры престолов», поэтому премьера нового сериала состоится не раньше 2020 года.