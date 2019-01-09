Вышло приложение дополненной реальности с музыкой, рисунками и 3D-костюмами Дэвида Боуи

Ко дню рождения Дэвида Боуи, которому 8 января исполнилось бы 72 года, вышло приложение дополненной реальности David Bowie Is.

Приложение представляет собой виртуальный тур по одноименной выставке лондонского Музея Виктории и Альберта. Она охватывала жизнь Боуи с юности до последних лет.

За 599 рублей можно увидеть более 400 объектов экспозиции, включая фотографии, видео, 3D-модели костюмов, рисунки, рукописные тексты и письма Боуи.

Озвучкой приложения занимался близкий друг музыканта актер Гэри Олдман. Оно доступно в App Store и Google Play.