Бесплатные приложения-гиды по музеям и достопримечательностям Петербурга

«Эрарта»

В приложении можно найти информацию о выставках и действующих событиях в пространстве, а также купить билеты и годовые абонементы онлайн. Подробный план здания поможет не заблудиться.

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Фото: Instagram / @lilit2010lilit

«Кунсткамера. Гид по музею»

Приложение станет отличным помощником в прогулках по музею и знакомстве с культурами народов мира. Оно работает через Bluetooth: внутри здания находятся маячки, с помощью которых оно идентифицирует объекты.

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Здесь есть аудио-истории, образовательные игры и викторины на музейную тематику. Еще можно загружать фотографии экспонатов в соцсети прямо из приложения, узнать о стоимости билетов и часах работы музея.

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Фото: Instagram / @tomo4ca

izi.travel

В приложении представлено более 150 городов мира, включая Петербург. В нем можно найти аудиогиды, интересные истории, факты и развлекательные викторины на проверку знаний.

Например, есть несколько аудиогидов, разработанных совместно с Русским музеем.

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Фото: Instagram / @satok_777

«Летний сад. Путеводитель»

Приложение с интерактивной картой Летнего сада, которая поможет проложить маршрут.

В нем можно найти информацию об основных исторических объектах парка: Летнем дворце Петра I, павильонах, фонтанах и скульптурных группах. Это официальное приложение Русского музея.

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Фото: Instagram / @shakin.aleksei

«Чернецов. Парад»

Интересное приложение, которое посвящено известной картине Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге» 1837 года. Картина представляет из себя групповой портрет первой половины 19 века. На ней изображено более 200 персонажей – современников А.С. Пушкина, в том числе знаменитые художники и архитекторы, литераторы, актеры, представители научного сообщества, купцы и крестьяне.

С текстов и аудио-рассказов можно узнать обо всех изображенных на картине персонажах, а также познакомиться с объектами, окружающими Царицын луг (Марсово поле). Среди них Летний и Михайловский сады, Инженерный замок и Михайловский дворец. Это официальное приложение Русского музея.

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Фото: wikipedia.org