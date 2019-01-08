В Петербурге пройдет «пешеходный челлендж» по маршрутам жителей блокадного Ленинграда

Музей «Невская застава» 26 и 27 января организует «пешеходный челлендж» «1942. Игра ва-банк» по маршрутам жителей блокадного Ленинграда. Петербуржцам предложат пройти по пути художника Василия Власова и технолога Андрея Панченко.

В конце 1941 года Власов получил заказ на изготовление колоды карт с карикатурными изображениями немецких военачальников. Он жил на Васильевском острове. Нарисовав эскизы, художнику пришлось идти пешком более 20 км до литографии, расположенной в районе нынешней станции метро «Пролетарской».

Позже Панченко носил оттиски на фабрику на Петроградской стороне, где располагался единственный фотоцех в городе. Он не раз попадал под бомбежки и обстрелы.

Участников мероприятия встретят на Васильевском острове, проведут до здания бывшей Карточной фабрики на проспекте Обуховской обороны, 110, а потом – на Петроградский остров. Подробности о записи и времени старта игры музей сообщит в своей группе во «ВКонтакте».

В прошлом году из 17 участников мероприятия до финиша дошли четыре человека в сопровождении одного сотрудника музея.

Фото: ГМЗ «Петергоф»