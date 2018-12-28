На Netflix вышел фильм «Черное Зеркало», в котором можно выбирать развитие сюжета

На платном стриминговом сервисе Neflix Russia вышел интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг». Он доступен только подписчикам сервиса.

В фильме можно выбирать развитие сюжета с помощью нажатия кнопок «Да» или «Нет» в определенные моменты. При просмотре нельзя перематывать вперед. «Брандашмыг» доступен с русскими субтитрами и русскоязычной озвучкой.

События фильма происходят в 1984 году. В центре сюжета – юноша, который работает над игрой по мотивам фэнтези-романа «Брандашмыг». Вскоре реальность и видеоигра начинают переплетаться.

Как сообщает портал Comicbook, кинолента имеет пять различных концовок и около одного триллиона вариантов сюжета.

Сериал «Черное зеркало» является сатирой на современность. В большинстве серий авторы фантазируют на тему развития технологий в недалеком будущем. Серии не связаны между собой сюжетом, актерами, временем или местом повествования. Пересекаются только некоторые идеи. Шоу снято по сценарию британского писателя Чарли Брукера.

Видео: YouTube-канал Netflix