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На Netflix вышел фильм «Черное Зеркало», в котором можно выбирать развитие сюжета

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Netflix

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Кинолента имеет около одного триллиона вариантов сюжета.

На платном стриминговом сервисе Neflix Russia вышел интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг». Он доступен только подписчикам сервиса.

В фильме можно выбирать развитие сюжета с помощью нажатия кнопок «Да» или «Нет» в определенные моменты. При просмотре нельзя перематывать вперед. «Брандашмыг» доступен с русскими субтитрами и русскоязычной озвучкой.

События фильма происходят в 1984 году. В центре сюжета – юноша, который работает над игрой по мотивам фэнтези-романа «Брандашмыг». Вскоре реальность и видеоигра начинают переплетаться.

Как сообщает портал Comicbook, кинолента имеет пять различных концовок и около одного триллиона вариантов сюжета.

Сериал «Черное зеркало» является сатирой на современность. В большинстве серий авторы фантазируют на тему развития технологий в недалеком будущем. Серии не связаны между собой сюжетом, актерами, временем или местом повествования. Пересекаются только некоторые идеи. Шоу снято по сценарию британского писателя Чарли Брукера.

Видео: YouTube-канал Netflix
 

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