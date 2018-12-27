Forbes: Самые «эффективные» актеры – звезды супергеройских фильмов

Журнал Forbes составил список самых «переоцененных» и самых «эффективных» актеров года. Рейтинг приводится на сайте издания.

Лидером среди актеров, которые приносят не намного больше вложенных денег, оказался Мэттью МакКонахи. За каждый выплаченный ему 1 доллар он принес 1,1 доллара сборов. За ним идут Кристиан Бэйл (1,5 доллара), Мэтт Деймон (3,7 доллара), Мелисса МакКарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).

Самыми «эффективными» актерами оказались звезды супергеройских фильмов. Лидерами стали: (82,7 доллара), Марк Руффало (80 долларов), Эми Адамс (69,9 доллара), Галь Гадот (60 долларов) и Крис Эванс (56,1 доллара).

В 2017 году самым «переоцененным» актером журнал назвал Марка Уолберга. Он приносил кинокомпаниям 4,4 доллара за каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.

При подсчетах анализируются только последние три фильма, в которых снимался актер или актриса.