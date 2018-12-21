В Петропавловской крепости 21 декабря откроется фестиваль ледовых скульптур

В пятницу, 21 декабря, в Петропавловской крепости откроется ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY. Необычные скульптуры будут выставлены в специальном шатре-холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

Посетители выставки, темой которой станет «Путешествие вокруг света», смогут увидеть все континенты на одном пространстве.

Среди сюжетов фестиваля будут представлены венецианские гондольеры, американская статуя свободы, древние статуи фараонов. Самая высокая скульптура – восьмиметровая копия парусника «Алые паруса».

Посетители смогут сфотографироваться и загадать желание у большой свиньи-копилки – символа 2019 года. Юным гостям предстоит найти спрятавшихся в неожиданных местах поросят и получить за это призы.

Проработает фестиваль до 10 февраля 2019 года.