Книгу «Последняя тетрадь» Даниила Гранина представили в Петербурге

В Северной столице представили книгу «Последняя тетрадь. Изменчивые тени» Даниила Гранина. В ней собраны воспоминания и размышления известного писателя.

Как отмечает ТАСС, в это издание в необычном жанре «корпус фрагментов» вошли никогда не публиковавшиеся заметки. Их собрала редактор Наталия Соколовская.

Автором предисловия «Путь к себе – через столетие» стал писатель Яков Гордин.

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Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина рассказала, что во время подготовки книги ей самой открылись в отце какие-то новые черты. Она добавила, что в настоящее время готовится собрание сочинений Даниила Гранина в 13 или 14 томах. Им занимается литературовед Игорь Сухих.

Авторы отмечают, что сюжеты в книге выстроены на контрасте: «Тут собраны и светлые, и горькие воспоминания, строки о любви, о людских характерах, о парадоксальности человеческой натуры». В результате получилась своеобразная «история личности, накрепко встроенная в историю страны». Ее главный герой – «память».

Презентация «Последней тетради» состоится 15 декабря на Новогоднем книжном салоне, который откроется в Петербурге 13 декабря.

Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года. Ему было 98 лет.

В конце мая 2018 депутаты ЗакСа Петербурга утвердили установку памятной таблички Гранину. Согласно закону, табличка может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, однако в случае Даниила Александровича сделают исключение из-за особой значимости писателя для города на Неве. Следующий год объявлен в России Годом Даниила Градина.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь назовут литературную премию.