В Петропавловской крепости откроют экспозицию «Музей науки и техники» (ФОТО)

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости во вторник, 4 декабря, в 16:00 откроется постоянная выставка «Музей науки и техники». На ней будут представлены предметы второй половины 19-20 веков, связанные с различными областями техники и научных знаний. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

Посетители увидят всевозможные печатные, швейные и счетные машинки, телефонные аппараты, радиоприемники, весы, подзорные трубы, микроскопы, кинокамеры и мотоциклы. Большинство экспонатов будут представлены впервые.

По словам организаторов, гости экспозиции получат представления об основных понятиях механики, оптики и электромагнетизма, а в зоне «прошлого» смогут увидеть предметы в действии.

На выставке можно будет узнать об изобретениях, созданных в Петербурге и Ленинграде, и об ученых и промышленных предприятиях Северной столицы.