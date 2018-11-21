В Эрмитаже пройдет опера о котах-хранителях музея

В Эрмитажном театре покажут оперу для детей «Дворцовые стражи» Рустама Сагдиева. Она рассказывает о котах, которые охраняют музейные экспонаты.

Премьера «оперы в картинках» пройдет 16 декабря в 14:00.

По сюжету бездомный котенок, которого приняли в Эрмитаж для охраны коллекций древнего искусства, упускает из виду исчезновение одной из ценностей. Теперь главному герою предстоит найти похитителя и вернуть пропажу.

Спектакль будут сопровождать мультипликационные декорации, которые помогают удержать внимание юных зрителей.

Организаторы отмечают, что опера не только знакомит детей с жанром, но и включает элементы обучения: перед спектаклем детей ждет введение с историями и вопросами об эрмитажных котах, а по ходу сюжета спектакля в игровой форме будут показаны залы Эрмитажа.

Показы также пройдут 3 и 5 января в формате новогодних елок.

С Зимним дворцом и Эрмитажем коты связаны давней историей. Императрица Елизавета Петровна, боявшаяся мышей и крыс, издала «Указ о высылке ко двору котов». Несколько сотен котов-крысоловов в Петербург командировали из Казани. Они должны были жить и нести во дворце охранную службу. Каждый год в музее отмечают День эрмитажного кота с приуроченными к нему выставками.