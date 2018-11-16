Выставка 117 работ Малевича в Русском музее на день станет бесплатной

Выставку «Неожиданный Малевич», на которой представили 117 ранее не выставлявшихся работ художника Казимира Малевича, можно будет посетить бесплатно 25 ноября.

Михайловский замок примет участие во всероссийской акции «Культурный марафон», согласно условиям которой ежегодно один музей в городе бесплатно показывает свои выставки.

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Помимо «Неожиданного Малевича», в Михайловском замке можно будет попасть на основную выставку.

Бесплатные обзорные экскурсии с заходом на выставку будут проходить в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00. Для индивидуального посещения Михайловский замок будет работать с 10:00 до 18:00.

«Культурный марафон» – это продолжение инициативы под названием «Культурный выходной». Директор Русского музея Владимир Гусев отметил, что в первый «Культурный выходной» музей посетило в пять раз больше людей, чем в обычные выходные.

«Мы заметили, что после акции посещаемость выставок в Михайловском замке выросла на 30% по сравнению с другими филиалами музея. Хорошо, что меценаты помогают нам формировать интерес к культуре, и это не ограничивается одним проектом», – приводит пресс-служба Третьяковской галереи слова Гусева.

За первый год своего существования «Культурный выходной» побывал в восьми городах и открыл для свободного доступа 10 музеев. За прошедшие «Культурные выходные» музеи, участвовавшие в акции, посетили 50 тыс. гостей, что в три раза больше, чем в обычные выходные.

Ранее сообщалось, что Русский музей запустил виртуальные экскурсии с аудиогидами от Урганта, Бутусова, Боярского и Дельфина.