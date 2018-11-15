В канале Грибоедова появились шестиметровая скульптура акробатов в полосатых купальниках (ФОТО)

В канал Грибоедова напротив Музея искусства Петербурга 20–21 веков опустили шестиметровую скульптуру. Теперь она плавает в воде.

Арт-объект изображает семью акробатов-великанов в черно-белых полосатых купальниках. Устанавливали его с помощью крана.

Читайте также:

До 17 ноября 15 петербургских музеев можно посетить бесплатно

По задумке создателя, петербургского художника Сергея Бородкина, шестиметровая скульптура в воде – «аллегория построения семьи».

Как отмечают в Музее искусства, великаны не просто стоят в воде, а приветствуют прохожих.

Появление скульптуры в воде канала Грибоедова приурочено к Международному культурному форуму, который проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября.