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В канале Грибоедова появились шестиметровая скульптура акробатов в полосатых купальниках (ФОТО)

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© Фото: vk.com/id30738316
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    Устанавливали арт-объект с помощью крана несколько часов.

    В канал Грибоедова напротив Музея искусства Петербурга 20–21 веков опустили шестиметровую скульптуру. Теперь она плавает в воде.

    Арт-объект изображает семью акробатов-великанов в черно-белых полосатых купальниках. Устанавливали его с помощью крана.

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    По задумке создателя, петербургского художника Сергея Бородкина, шестиметровая скульптура в воде – «аллегория построения семьи».

    Как отмечают в Музее искусства, великаны не просто стоят в воде, а приветствуют прохожих.

    Появление скульптуры в воде канала Грибоедова приурочено к Международному культурному форуму, который проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября.

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