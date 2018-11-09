Новая Голландия признана лучшим международным проектом

Восстановленный архитектурный комплекс «Новая Голландия» назвали лучшим международным урбанистическим проектом. Он получил награду Академии имени Бернхарда Реммерса.Награду вручали в рамках европейской реставрационной выставки Denkmal в Лейпциге (Германия). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

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Награда учреждена при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками.

Премия в конкурсе Новой Голландии была вручена «за выдающееся участие инвестора, тесное сотрудничество всех участников проекта, а также работу по восстановлению памятника архитектуры».

На мероприятии выступил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он поблагодарил Академию Реммерса за то, что она проявляет внимание к объектам культурного наследия Северной столицы. На церемонии также побывали председатель КГИОП Сергей Макаров и руководство ООО «Новая Голландия Девелопмент».