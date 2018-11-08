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В Гостином дворе открылся музей янтаря с макетом «восьмого чуда света» (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @olegeverzov
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    В основе экспозиции музея – работы художника Крылова, который участвовал в воссоздании Янтарной комнаты.

    В честь 300-летия Невского проспекта в Гостином дворе открылся музей янтаря. Его посетители могут увидеть единственную в мире рабочую скрипку и объемные портреты знаменитостей из драгоценного камня, также здесь представлен макет Янтарной комнаты.

    В основе экспозиции музея – работы заслуженного художника РФ Александра Крылова, который участвовал в воссоздании Янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Художник выполнил для нового музея объемные портреты Дали, Чайковского и Ван Гога, макет Янтарной комнаты, а также иконы и панно из янтаря.

    В музее можно увидеть предметы из янтаря 19 и начала 20 века, например курительные трубки, украшения и чернильные наборы. Еще гости смогут увидеть макет «восьмого чуда света» в масштабе 1:20.

    Билет в музей стоит 400 рублей. До 30 ноября проходит акция: второй билет выдается бесплатно.

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