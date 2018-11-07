КГИОП отказался признать Финляндский вокзал памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга отказался признать Финляндский вокзал объектом культурного наследия. Об этом сообщил помощник депутата ЗакС Северной столицы Бориса Вишневского Кирилл Страхов на своей странице в Facebook.

Соответствующее заявление в Смольный он подал еще летом, чтобы защитить вокзал от многочисленных переделок и сохранить его в первозданном виде.

«Задача – защитить вокзал от бесконечных переделок, от уничтожения уникальных башенных часов, от строительства второго яруса со стоянками и прочих проектов, “всплывающих” в прессе», – написал Страхов.

У градозащитников есть несколько оснований для того, чтобы считать вокзал памятником архитектуры. Во-первых: это первый послевоенный композиционный ансамбль Ленинграда, во-вторых: здание, построенное по проекту архитектора Николая Баранова, является «визитной карточкой» северной части города. В-третьих: сама комиссия КГИОП посчитала, что «Финляндский вокзал относится к числу крупных проектов периода модернизма в Ленинграде» и оценить его значимость трудно лишь на данный момент.

Не исключено признание вокзала памятником архитектуры в будущем, если к тому времени останется, что сохранять.