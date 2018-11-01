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Русский музей представит 117 картин Малевича, которые ранее нигде не выставлялись (ФОТО)

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© Фото: Русский музей / Google
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    По словам организаторов, выставка представит Малевича как художника-графика.

    Русский музей 15 ноября откроет в Михайловском замке выставку «Неожиданный Малевич». На ней представят картины художника Казимира Малевича, которые нигде ранее не выставлялись.

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    Работы до 2017 года хранились в частном архиве ученицы Малевича Анны Лепорской. Всего у нее было 117 работ. Их передали в музей после смерти Лепорской по ее желанию.

    По словам организаторов, выставка представит Малевича как художника-графика.

    В Русском музее, который считается наиболее полным собранием картин Малевича, ранее хранилось лишь 35 творений художника.

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