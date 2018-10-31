Мистические места Петербурга теперь можно увидеть в мобильном приложении от Maps.me

В бесплатных оффлайн картах Maps.me появился маршрут по мистическим местам Петербурга.

По словам разработчиков, маршрут состоит из 11 точек: памятник «Медный всадник», дом старухи-процентщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание», а также дом, где жил Раскольников. В маршрут вошли и другие зловещие места из произведений Лермонтова и Гоголя.

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«Петербург многолик и часто является действующим лицом в различных литературных произведениях», – рассказывают создатели приложения.

Пользователям предлагают обратиться внимание на некоторые тематические заведения в Северной столице. Например, бар, стилизованный под лютеранскую церковь, и рюмочная, которая выглядит как алхимическая лаборатория.

Скачать приложение можно на официальном сайте сервиса. Список мистических мест Петербурга находится в разделе «Метки и путеводители».