Блюдо 1915 года с монограммой Николая II вернулось в Царское Село

Московский коллекционер Максим Ревякин передал в музей-заповедник «Царское Село» подносное деревянное блюдо с вензелем императора Николая II начала 20 века. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Этот предмет подарили Николаю II крестьяне Тверской губернии в 1915 году. Из довоенной описи Александровского дворца-музея следует, что подносное блюдо с инвентарным номером 872 находилось в коридоре первого подъезда дворца. Здесь были вывешены многочисленные подносные блюда, коллекция которых в то время составляла более 70 предметов. Сегодня в собрании музея хранится всего шесть подносных блюд», – рассказывают в музее.

Сотрудники заповедника предполагают, что подаренное блюдо с вензелем последнего российского императора было похищено в годы Великой Отечественной войны.

Последний владелец приобрел его на антикварном рынке.

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«Императору Николаю II подобные блюда подносили различные представительства всей России, в особенности во время его путешествий в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых. На торжественных встречах по русскому обычаю хлеб и соль подносили на специально изготовленном к этому случаю блюде, накрытом вышитым рушником», – рассказала хранитель фонда «Быт» ГМЗ «Царское Село» Елена Калугина.

Подносное блюдо с вензелем императора Николая II войдет в экспозицию Александровского дворца после завершения его реставрации.

Вензель – это усложненная монограмма с более замысловатым переплетением инициалов и добавлением к ним различных украшений, узоров и витиеватостей.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»