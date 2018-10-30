В Петербурге завершили работу последние фонтаны

В Петербурге во вторник, 30 октября, официально завершился сезон работы фонтанов в связи с началом зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

«Последними отключатся фонтаны в сквере перед Казанским собором и у Воронихинской решетки, а также в саду дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере. Все остальные фонтаны уже подготовили к зимовке», – сообщили в организации.

В «Водоканале» рассказали, что в зимний период пройдет проверка оборудования фонтанов и фонтанных комплексов. Их подготовят к новому сезону работы, который начнется в апреле 2019 года.

При консервации фонтана из труб сливают воду, насосы и подсветку демонтируют, а устройство фонтана готовят к морозам.

В общей сложности в 2018 году в Северной столице работали 55 фонтанов и два фонтанных комплекса.

Фонтан «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте и фонтанный комплекс на Московской площади сейчас находятся на капремонте. Последний планируют запустить в обновленном виде 9 мая 2020 года. С июня по сентябрь 2019 года комплекс также будет временно работать.