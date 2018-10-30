Интернет-ресурсы заблокировали 860 копий фанатского клипа на трек Оксимирона «Последний звонок»

Администраторы сайтов YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали для российских пользователей просмотр неофициальных клипов на трек Оксимирона «Последний звонок». Об этом сообщается на официальном сайте службы.

На основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры был ограничен доступ к более 860 копиям видеоролика.

«Исходя из требования, видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ», – сообщается на сайте.

В пресс-службе «ВКонтакте» изданию TJournal заявили, что ролик блокируется по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия.

Все удаленные ролики содержат кадры из эстонского фильма «Класс», рассказывающего о стрельбе в школе. Этому же посвящен трек Оксимирона «Последний звонок». Официального клипа на композицию не существует.

На трек «Последний звонок» и видеоряд к нему в Роскомнадзор 22 октября пожаловалась активистка Евгения Чудновец. По ее мнению, песня стала причиной трагедии в Керчи, когда студент колледжа произвел взрыв и устроил стрельбу в учреждении.