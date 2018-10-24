Топ-10 самых атмосферных фильмов о Петербурге

Господин оформитель
Это один из первых советских фильмов на мистическую тематику, снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Весьма эстетское кино, повествующее о безумном художнике, который жил в Петербурге в начале 20 века. Мистическая история в стиле модерн под музыку Курёхина.
В Петербурге в 1908–1914 годах художник-оформитель Платон Андреевич мечтает о продлении жизни человека в скульптуре и на рисунках. Он хотел создать вечное, не подпадающее под влияние времени. Однажды художник встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений.
Жанр: драма, фэнтези
Год выпуска: 1988
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Фото: kinopoisk.ru
Брат
Фильм ярко повествует о лихих 90-х и достаточно атмосферно изображает Петербург поздней осенью с постоянно хмурым небом, промозглыми улицами и набережными, с его еще не отреставрированными и оттого мрачными фасадами зданий.
Картина с жестокой историей стала очень популярной у нас и за рубежом, за что получила много премий и призов на разных кинофестивалях.
Жанр: боевик, драма
Год выпуска: 1997
Рейтинг IMDb: 8.0/10
Фото: film.ru
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Питер FM
Незамысловатая история о ищущих друг друга в большом городе диджее Маше и архитекторе Максиме.
Сюжет не подразумевает серьезного осмысления, зато городские пейзажи в фильме показаны отлично. Легкий и атмосферный фильм.
Жанр: мелодрама, комедия
Год выпуска: 2006
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Фото: cinema.perm.ru, topdialog.ru
Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину
Это поэтическое кино по литературным сочинениям Бродского, по его рисункам, по материалам его биографии. В фильме удачно переплетены документальные, художественные и анимационные кадры. Трогательная история о жизни настоящих ленинградцев.
Жанр: биография
Год выпуска: 2008
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Фото: kinopoisk.ru
Прогулка
Отличный фильм, который представляет из себя полуторачасовую пешую прогулку по солнечному Петербургу главных действующих лиц: прекрасной дамы и сопровождающих ее двух кавалеров. Классический любовный треугольник.
Кого из двоих друзей выберет главная героиня – предсказать не получится. Фильм полон движения, романтики и страстей. В период «белых ночей» в Северной столице просто невозможно не влюбиться в прекрасную незнакомку.
Жанр: драма, мелодрама
Год выпуска: 2003
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Фото: kino.mail.ru
Кококо
Что будет, если в одну небольшую квартиру в городе на Неве поместить петербургскую музейную барышню и уральскую тусовщицу? Получится неплохая комедия. Временами даже провоцирующая на более глубокие мысли, чем того требует жанр.
Авторы фильма не ошиблись с жанром и представили публике двух характерных и харизматичных персонажей, через поступки которых красной линией прослеживается определенная философия их жизни.
Жанр: драма, комедия
Год выпуска: 2012
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Фото: kinopoisk.ru
Проводы белых ночей
Фильм про белые ночи в Северной столице. Телевизионная мелодрама, снятая по мотивам одноименной пьесы Веры Пановой. Фильм стал режиссерским дебютом актера Юлиана Панича, вскоре покинувшего СССР.
В кинокартине можно увидеть прекрасный Ленинград 60-х и разворачивающуюся на его фоне историю нелепых отношений молодого журналиста с Петроградки и преступно наивной девушки из рабочей семьи с Выборгской стороны.
Жанр: драма
Год выпуска: 1969
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Фото: telespektakli.ru
Осенний марафон
Фильм о побеге от себя по осеннему городу типичного нерешительного интеллигента средних лет. Картина-метафора с очень характерными персонажами.
Советская классика, которая не стареет. Фильм после выхода сразу стал популярным, не потерял он актуальности и сейчас. Во время просмотра можно от души посмеяться.
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1979
Рейтинг IMDb: 8.0/10
Фото: kino.rambler.ru
Невероятные приключения итальянцев в России
В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом». Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Ленинград всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.
В СССР прибыли солидный врач, итальянский мафиози, два санитара, просто горожанин и внучка Ольга. В Москве к ним присоединился еще и гид, который усложнил и так непростые поиски сокровищ. Какое сумасшедшее количество львов в городе на Неве – вы, наверное, знаете сами.
Жанр: комедия, криминал, приключения
Год выпуска: 1973
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Фото: globallookpress.com
Русский ковчег
Человек – наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Прогуливаясь по залам, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника 19 века.
Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи.
Это первый полнометражный фильм в истории отечественного кинематографа, который был снят одним дублем.
Жанр: фэнтези, драма, детектив
Год выпуска: 2002
Рейтинг IMDb: 7.4/10