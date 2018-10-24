Топ-10 самых атмосферных фильмов о Петербурге

Господин оформитель

Это один из первых советских фильмов на мистическую тематику, снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Весьма эстетское кино, повествующее о безумном художнике, который жил в Петербурге в начале 20 века. Мистическая история в стиле модерн под музыку Курёхина.

В Петербурге в 1908–1914 годах художник-оформитель Платон Андреевич мечтает о продлении жизни человека в скульптуре и на рисунках. Он хотел создать вечное, не подпадающее под влияние времени. Однажды художник встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений.

Жанр: драма, фэнтези

Год выпуска: 1988

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Фото: kinopoisk.ru

Брат

Фильм ярко повествует о лихих 90-х и достаточно атмосферно изображает Петербург поздней осенью с постоянно хмурым небом, промозглыми улицами и набережными, с его еще не отреставрированными и оттого мрачными фасадами зданий.

Картина с жестокой историей стала очень популярной у нас и за рубежом, за что получила много премий и призов на разных кинофестивалях.

Жанр: боевик, драма

Год выпуска: 1997

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Фото: film.ru

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Питер FM

Незамысловатая история о ищущих друг друга в большом городе диджее Маше и архитекторе Максиме.

Сюжет не подразумевает серьезного осмысления, зато городские пейзажи в фильме показаны отлично. Легкий и атмосферный фильм.

Жанр: мелодрама, комедия

Год выпуска: 2006

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Фото: cinema.perm.ru, topdialog.ru

Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину

Это поэтическое кино по литературным сочинениям Бродского, по его рисункам, по материалам его биографии. В фильме удачно переплетены документальные, художественные и анимационные кадры. Трогательная история о жизни настоящих ленинградцев.

Жанр: биография

Год выпуска: 2008

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Фото: kinopoisk.ru

Прогулка

Отличный фильм, который представляет из себя полуторачасовую пешую прогулку по солнечному Петербургу главных действующих лиц: прекрасной дамы и сопровождающих ее двух кавалеров. Классический любовный треугольник.

Кого из двоих друзей выберет главная героиня – предсказать не получится. Фильм полон движения, романтики и страстей. В период «белых ночей» в Северной столице просто невозможно не влюбиться в прекрасную незнакомку.

Жанр: драма, мелодрама

Год выпуска: 2003

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Фото: kino.mail.ru

Кококо

Что будет, если в одну небольшую квартиру в городе на Неве поместить петербургскую музейную барышню и уральскую тусовщицу? Получится неплохая комедия. Временами даже провоцирующая на более глубокие мысли, чем того требует жанр.

Авторы фильма не ошиблись с жанром и представили публике двух характерных и харизматичных персонажей, через поступки которых красной линией прослеживается определенная философия их жизни.

Жанр: драма, комедия

Год выпуска: 2012

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Фото: kinopoisk.ru

Проводы белых ночей

Фильм про белые ночи в Северной столице. Телевизионная мелодрама, снятая по мотивам одноименной пьесы Веры Пановой. Фильм стал режиссерским дебютом актера Юлиана Панича, вскоре покинувшего СССР.

В кинокартине можно увидеть прекрасный Ленинград 60-х и разворачивающуюся на его фоне историю нелепых отношений молодого журналиста с Петроградки и преступно наивной девушки из рабочей семьи с Выборгской стороны.

Жанр: драма

Год выпуска: 1969

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Фото: telespektakli.ru

Осенний марафон

Фильм о побеге от себя по осеннему городу типичного нерешительного интеллигента средних лет. Картина-метафора с очень характерными персонажами.

Советская классика, которая не стареет. Фильм после выхода сразу стал популярным, не потерял он актуальности и сейчас. Во время просмотра можно от души посмеяться.

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Год выпуска: 1979

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Фото: kino.rambler.ru

Невероятные приключения итальянцев в России

В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом». Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Ленинград всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.

В СССР прибыли солидный врач, итальянский мафиози, два санитара, просто горожанин и внучка Ольга. В Москве к ним присоединился еще и гид, который усложнил и так непростые поиски сокровищ. Какое сумасшедшее количество львов в городе на Неве – вы, наверное, знаете сами.

Жанр: комедия, криминал, приключения

Год выпуска: 1973

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Фото: globallookpress.com

Русский ковчег

Человек – наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Прогуливаясь по залам, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника 19 века.

Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи.

Это первый полнометражный фильм в истории отечественного кинематографа, который был снят одним дублем.

Жанр: фэнтези, драма, детектив

Год выпуска: 2002

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Фото: filmpro.ru