В «Ткачах» пройдет бесплатная дискотека с классической музыкой

Концерт с классической музыкой пройдет в среду, 24 октября, в креативном пространстве «Ткачи» на набережной Обводного канала в Петербурге.Об этом сообщают организаторы мероприятия в своей группе во «ВКонтакте».

Сами организаторы назвали концерт «Большим Танцевальным и Телодвигательным».

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В своей группе они пишут: «Мы докажем вам, что великие классики могут раскачать зал не хуже, чем самые знаменитые диджеи».

Всем желающим будет предложено потанцевать под классическую музыку. «Оркестр 1703» исполнит композиции Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна и других композиторов.

Начало мероприятия в 20 часов. Вход свободный.