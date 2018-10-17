На Витебском вокзале открылась бесплатная выставка «Мода русского модерна» (ФОТО)

На Витебском вокзале в среду, 17 октября, открылась бесплатная выставка с экспонатами из коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева. Она называется «Мода русского модерна» и посвящена историческому костюму.

Экспозиция состоит из нарядов эпохи правления Александра III и Николая II. Среди экспонатов есть бальные, прогулочные, визитные и дорожные платья. Также в витринах представлены пальто, корсажи, ажурные накидки, пелерины.

Кроме того, на выставке представлены аксессуары того времени: сумочки, шляпы, перчатки, зонтики и предметы багажа.

Она будет работать до 29 декабря.

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Авторы хотят познакомить посетителей с временами становления стиля модерн.

Мода этого периода предпочитала мягкие пастельные тона, часто связанные с миром природы – воздушные, травянистые и цветочные. Часто использовались кружева, вышивка ручной работы и корсеты.

Всего на выставке представлено 50 нарядов периода Серебряного века. Местом проведения Витебский вокзал выбран не случайно – здание было возведено все в том же стиле модерн в 1904 году по проекту архитектора С.А. Бржозовского.