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На Витебском вокзале открылась бесплатная выставка «Мода русского модерна» (ФОТО)

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© Фото: пресс-служба Октябрьской ЖД
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    Всего на выставке представлено 50 нарядов периода Серебряного века эпохи Александра III и Николая II.

    На Витебском вокзале в среду, 17 октября, открылась бесплатная выставка с экспонатами из коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева. Она называется «Мода русского модерна» и посвящена историческому костюму.

    Экспозиция состоит из нарядов эпохи правления Александра III и Николая II. Среди экспонатов есть бальные, прогулочные, визитные и дорожные платья. Также в витринах представлены пальто, корсажи, ажурные накидки, пелерины.

    Кроме того, на выставке представлены аксессуары того времени: сумочки, шляпы, перчатки, зонтики и предметы багажа.

    Она будет работать до 29 декабря.

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    Авторы хотят познакомить посетителей с временами становления стиля модерн.

    Мода этого периода предпочитала мягкие пастельные тона, часто связанные с миром природы – воздушные, травянистые и цветочные. Часто использовались кружева, вышивка ручной работы и корсеты.

    Всего на выставке представлено 50 нарядов периода Серебряного века. Местом проведения Витебский вокзал выбран не случайно – здание было возведено все в том же стиле модерн в 1904 году по проекту архитектора С.А. Бржозовского.

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