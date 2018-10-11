Музей Достоевского может остаться без нового здания

Строительство нового здания музея Достоевского отложено. Такое решение было принято во время заседания Совета по культурному наследию Северной столицы.

Председатель Совета, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил воздержаться от голосования, аргументировав это не окончательной отработкой всех возможных вариантов расширения площади. По его словам, архитекторы проекта, которым занимается архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры», должны предоставить иной вид фасада, который бы вписывался в архитектуру города и не выбивался из общего вида зданий.

До совещания Албин также провел беседу с правозащитниками, на которой обещал со стороны властей принять взвешенное решение и прислушаться к мнению горожан.

Ранее Градостроительный комитет Петербурга одобрил проект расширения музея. Однако проект понравился не всем членам совета – некоторые назвали новое здание похожим на «бутик» и выбивающимся из архитектурной концепции города. Градозащитники также высказались против проекта.