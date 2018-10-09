В Петербурге пройдет фотовыставка, посвященная Дэвиду Боуи

В павильоне Новой Голландии 27 октября открывается бесплатная фотовыставка «Дэвид Боуи. Рок-н-ролл со мной». На ней покажут редкие кадры легендарного музыканта с туров и путешествий.

Организует выставку фотограф и продюсер Джефф Маккормак. Он был близким другом Дэвида Боуи и в течение 3 лет сопровождал его во многих поездках.

На выставке будут представлены 70 фотографий Боуи и документальный фильм «Долгий путь домой» о поездке музыканта на транссибирском экспрессе до Москвы. Боуи использовал 16-миллиметровую кинокамеру, а Маккормак фотографировал.

Кроме того, в рамках выставки пройдут дискуссии Джеффа Маккормака с Артемием Троицким и Фрэнсиса Уэйтли с кинокритиком Марией Кувшиновой. Для зрителей также покажут фильмы «Дэвид Боуи: последние пять лет» и «Человек, который упал на Землю».