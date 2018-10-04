Градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проект прошел совещание с тринадцатью голосами «за» и пятью – «против». Несколько экспертов, в том числе архитектор Никита Явейн, ушли с заседания до начала голосования.

Архитектор Сергей Орешкин проголосовал «за» и отметил, что через три года будет 200 лет со дня рождения Федора Достоевского, и музей поможет «увековечить дату». Архитектор Феликс Буянов считает удачной гранитную облицовку будущего корпуса: «эта титаническая гладь подчеркнет идею о том, что Достоевский является титаном отечественной литературы».

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При этом на заседании некоторые заметили, что проект нового здания похож на «бутик». «Если бы не было фамилии Достоевский, и это был бы торговый центр, я бы голосовал двумя руками «за», – высказался доцент Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры Сергей Шмаков.

Против проекта также выступили градозащитники. Они предлагают вместо строительства нового здания восстановить здание рядом с музеем. Директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов добавил, что к новому корпусу будет трудно подъехать пожарным машинам.

Следующим этапом согласования должен стать Совет по культурному наследию.

В апреле было согласовано строительство нового корпуса музея Достоевского. Помещение будет пристроено к дому, в котором находится учреждение.