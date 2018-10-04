Путин передал в коллекцию Эрмитажа жезл Российской империи

Президент Владимир Путин подарил музею «Эрмитаж» фельдмаршальский жезл Российской империи. Передача прошла в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей», – сказал Путин.

Золотой жезл украшен бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он был изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. После гибели императора жезл пролежал 15 лет и затем был передан генерал-адъютанту Иосифу Гурко, произведенному в фельдмаршалы за заслуги в Турецкой войне.

Далее в 1910 году в чин фельдмаршала был возведен король Черногории Николай Негош, ему и был передан жезл. После Первой мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе. Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie's.

Фото: Новости L!fe

На церемонии присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, который 3 октября прибыл в Россию с деловым визитом. Во время встречи Путин и Курц говорили об экономике стран, энергетическом сотрудничестве и гуманитарных связях.