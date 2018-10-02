В Петербурге пройдет международный фестиваль «Брасс-Осень»

Во вторник, 2 октября, в Петербурге открывается международный музыкальный фестиваль «Брасс-Осень». Об этом сообщили в комитете по культуре.

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Куда сходить в Петербурге в октябре

В этом году мероприятие посвящено 300-летию Невского проспекта и будет проходить на нескольких площадках, расположенных на главной улице Северной столицы. Дата последнего выступления – 7 октября. В концертах фестиваля примут участие музыканты из Петербурга, Италии и США.

Торжественная церемония открытия состоится в Российской национальной библиотеке. Там пройдет гала-концерт «Легенда Петербурга», в рамках которого местные оркестры и театры исполнят семь сюжетов.