На ремонт библиотеки Маяковского из бюджета выделят более 750 млн рублей

В Петербурге будет отремонтирована библиотека имени Владимира Маяковского. Деньги на реставрацию выделяют из городского бюджета. Тендер объявил комитет по госзаказу Петербурга.

Начальная стоимость закупки составила 760 млн рублей. Потенциальный подрядчик проведет реконструкцию здания и помещений. Работы планируется завершить к 2020 году. Исполнителя работ выберут в середине октября.

Проект реконструкции четырехэтажного здания общей площадью 4,5 тыс. кв. м подготовило архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна, которая создала проект по перестройке Апраксина двора.

Здание было построено в середине 18 века, затем во второй половине 19 – начале 20 веков было перестроено. В 1930-е его перестроили капитально, уничтожили историческую отделку фасадов и помещений. В 1995 году отделку фасадов частично восстановили. Подрядчику предстоит отреставрировать ворота, лепнину и фасады здания с восстановлением лепного декора, заменить инженерные сети, отреставрировать интерьеры.

Согласно проекту, будет остеклен переход во внутреннем дворе библиотеки. На цокольном этаже разместится вестибюль для приема и выдачи книг, а также складские помещения. Также в здании появится транспортная система доставки книг на монорельсе и поставят 24 Wi-Fi-спота. Возле библиотеки появится автомобильная стоянка для инвалидов.

На время работ библиотечные фонды переведут в здание на Литейном проспекте.