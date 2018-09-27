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Дельфин выпустил клип с участием Ефремова и Серебрякова

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© Фото: vk.com/dolphinmusic

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Видео было снято мастером короткометражного кино Ладо Кватания.

Дельфин опубликовал новый клип на музыкальную композицию из своего последнего альбома «442». В видео снялись артисты театра и кино Михаил Ефремов, Алексей Серебряков и молодой артист «Гоголь центра» Александр Горчилин.

Песня, на которую снято видео, называется «387». Черно-белый клип в формате 4:3 снял мастер короткометражного кино Ладо Кватания, ранее снявший видео «Иуда» для рэпера Хаски и видео «Fata Morgana» для рэперов Markul и Oxxxtmiron.

Осторожно: ролик содержит сцены жестокости и пыток. На YouTube клип был выложен вечером 26 сентября, его посмотрели почти 200 тыс. человек.

Видео: YouTube / Дельфин

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