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Петербуржцы в рамках акции "Супер Четверг" смогут купить билеты в театр за полцены

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© Фото: vladtime.ru

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В акции участвуют БДТ, Александринский театр, Капелла и другие известные театры города.

В Петербурге пройдет акция "Супер Четверг", в рамках которой можно приобрести билеты в самые известные театры города с 50-процентной скидкой. Распродажа стартует в 12:00 сегодня, 26 января, и продлится до 23:59 27 января.

Купить билеты со значительной скидкой можно на постановки в нескольких десятках театров. В акции в том числе участвуют БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, "Балтийский дом" и Академическая Капелла. По скидке получится посмотреть "Лебединое озеро", "Щелкунчика", "Гамлета", рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" и другие шедевры. Полный список мероприятий, билеты на которые продаются за полцены, можно посмотреть здесь.

Билеты со скидкой можно приобрести в театральных кассах, по телефону 8(812)380-80-50 (с условием получения билетов в течение трех дней после завершения акции) и на сайте билетного оператора bileter.ru (с условием получения билетов в течение трех дней после завершения акции).

Чтобы получить скидку, в театральной кассе и по телефону необходимо сообщить промокод, а на сайте код нужно ввести.

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