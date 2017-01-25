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Мультфильм про Малыша и Карлсона может получить продолжение

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кадр из мультфильма
© Фото: proxy10.media.online.ua

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Василий Ливанов с радостью согласился еще раз озвучить известного персонажа.

"Союзмультфильм" планирует создать продолжение известного мультфильма "Малыша и Карлсона". Переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен ведутся с 2013 года.

"Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу. Как в любом совместном проекте есть много юридических тонкостей, и они требуют разрешения. Кроме того не определен конечный формат совместного проекта — мы предлагаем постановку сериала", — передает РИА "Новости" слова продюсера студии Николая Маковского.

Актер Василий Ливанов заявил, что с радостью озвучит Карлсона еще раз. Он добавил, что Астрид Линдгрен осталась довольна голосом, которым озвучили литературного персонажа.

Мультфильм "Малыш и Карлсон", созданный по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен, вышел в 1968 году. Спустя два года вышло продолжение под названием "Карлсон вернулся".

В начале января стало известно, что "Союзмультфильм" собирается сделать продолжение цикла мультфильмов "Простоквашино", а также "Котенка с улицы Лизюкова".

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