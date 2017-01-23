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Стало известно название нового эпизода "Звездных войн"

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© Фото: freemoviesfreemovies.com

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Восьмой эпизод выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.

Восьмой эпизод киноэпопеи "Звездные войны" будет называться "Последний джедай". Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

Дата выхода фильма назначена на 15 декабря 2017 года. Режиссером и сценористом стал Райан Джонсон, который снимал сериал "Во все тяжкие" и фильм "Петля времени". Одним из исполнительных продюсеров ленты выступит Джей Джей Абрамс.

Седьмой эпизод "Звездных войн" вышел в декабре 2015 года под названием "Пробуждение силы". Фильм снял Джей Джей Абрамс. В декабре 2016 года в прокат вышел "Изгой-один. Звездные войны: Истории" Гарета Эдвардса, первый полнометражный спин-офф киносаги, посвященный событиям, произошедшим перед началом эпизода IV.

Фото: starwars.com
 

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