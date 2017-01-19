Сайт ЮНЕСКО дополнили фотографиями Петербурга из архива КГИОП

На сайте Центра всемирного наследия ЮНЕСКО опубликовали фотографии с видами Петербурга из архивной коллекции городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщается на сайте Смольного.

В разделе, посвященном объекту всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников" появилось более 40 снимков. Их авторами являются Вадим Егоровский и Владимир Верещагин. Всего на сайте ЮНЕСКО представлено более сотни изображений первого российского объекта всемирного наследия.

Фото: Вадим Егоровский

Фото: Вадим Егоровский

Фото: Вадим Егоровский

Фото: Владимир Верещагин

Фото: Владимир Верещагин