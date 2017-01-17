"Эрарта" раскрыла подробности грядущей выставки Шнурова

Музей "Эрарта" раскрыл подробности грядущей выставки Сергея Шнурова "Ретроспектива брендреализма", которая начнется 9 февраля.

Выставка, согласно названию, будет посвящена направлению "брендреализм", который лидер группы "Ленинград" провозгласил еще в 2007 году.

"Согласно постулатам брендреализма, человек XXI окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения", — сообщается в пресс-релизе "Эрарты".

Закрытый вернисаж персональной выставки музыканта и художника состоится 8 февраля. Для широкой публики выставка будет доступна до 9 апреля.

В настоящее время в музее выставлена картина Шнурова "Рубашка", на которой изображена желтая рубашка с логотипом бренда D&G. Напротив нее с недавних пор стоят настоящие "Лабутены".

Фото: пресс-служба музея "Эрарта"