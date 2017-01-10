Стала известна дата выхода третьего сезона "Твин Пикса"

Телеканал Showtime объявил дату выхода нового сезона сериала "Твин Пикс". Две первых серии покажут 21 мая 2017 года, сообщает Deadine со ссылкой на президента телеканала Дэвида Невинса.



Часовые серии будут выходить один раз в неделю, при этом третья и четвертая серия будут доступны на цифровой платформе Showtime сразу после показа премьерных эпизодов. Всего в новом сезоне будет 18 серий.



Первые два сезона детективного сериала "Твин Пикс" вышли в 1990 и 1991 годах. Всего было снято 30 серий. В 1992 году вышел полнометражный приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь".



О начале съемки третьего сезона "Твин Пикса" стало известно в 2014 году. Его сняли по сценарию Дэвида Линча и Марка Фроста, создателей оригинального сериала.



В декабре 2016 года вышел 30-секундный тизер нового сезона, в котором Линч в роли агента ФБР Гордона Коула ест пончик.