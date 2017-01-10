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Русский музей приобрел резиновую скульптуру унитаза

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© Фото: remkasam.ru

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Произведение было создано в рамках проекта "Вечные ценности".

Государственный Русский музей приобрел в коллекцию резиновую скульптуру унитаза. Ее автором является 63-летний художник Владимир Козин.

Произведение было создано в рамках проекта "Вечные ценности", который посвящен предметам, окружающим человека на протяжении всей его жизни.

В Русском музее подтвердили информацию о приобретении скульптуры, передает Life78. Стоимость резинового унитаза не сообщается.

Фото: facebook.com/vladimir.kozin.3
 

Сто лет назад, в 1917 году, известный художник Марсель Дюшан представил свое произведение "Фонтан". Оно является обычным писсуаром, только на нем есть подпись. "Фонтан" позднее стал одной из самых известных работ Дюшана.

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