Русский музей приобрел резиновую скульптуру унитаза

Государственный Русский музей приобрел в коллекцию резиновую скульптуру унитаза. Ее автором является 63-летний художник Владимир Козин.

Произведение было создано в рамках проекта "Вечные ценности", который посвящен предметам, окружающим человека на протяжении всей его жизни.

В Русском музее подтвердили информацию о приобретении скульптуры, передает Life78. Стоимость резинового унитаза не сообщается.

Фото: facebook.com/vladimir.kozin.3

Сто лет назад, в 1917 году, известный художник Марсель Дюшан представил свое произведение "Фонтан". Оно является обычным писсуаром, только на нем есть подпись. "Фонтан" позднее стал одной из самых известных работ Дюшана.