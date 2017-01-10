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В Петербурге завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора (ФОТО)

Автор:

gov.spb.ru

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С 1995 года на ремонтные работы потратили более миллиарда рублей.

В Петербурге завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора. Сегодня, 10 января, собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка посетили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

С 1995 по 2005 год на ремонтные работы потратили 20,1 млн рублей, за это время успели отреставрировать кровлю, систему ветрозащиты и малый восточный купол. В августе 2006 года на Большом куполе собора произошел пожар, из-за которого обрушились деревянные конструкции и пострадали малые купола и кровля.

На протяжении следующих пяти лет были отреставрированы малые купола, фасады и Большой купол, а также установлены системы пожаротушения. С 2012 по 2015 годы были проведены работы по ремонту малого западного купола, интерьеров западного и северного приделов и центрального объема собора. Также были восстановлены интерьеры барабана Большого купола и монументальная живопись центрального свода, приведена в порядок ограда. В прошлом году в соборе отреставрировали полы, а по историческим фотографиям воссоздали большое паникадило. Всего с 2006 по 2016 год из бюджета Петербурга на ремонтные работы потратили 999,8 млн рублей, сообщается на сайте правительства города.

Троицкий собор был заложен в 1828 году, его освятили семь лет спустя. Он был построен по проекту архитектора Василия Стасова для лейб-гвардии Измайловского полка. В 1867 году в соборе состоялось венчание Федора Достоевского, а в 1894 году там отпевали Антона Рубинштейна.

Фото: gov.spb.ru
 

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