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Цирк на Фонтанке передали в ведение Росгосцирку

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© Фото: karkas-plus.com

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Распоряжение Росимущества предоставляет Росгосцирку право бессрочного пользования земельными участками Цирка Чинизелли.

Цирк на Фонтанке передали в ведение Росгосцирку. Соответствующее распоряжение было выдано Росимуществом сегодня, 30 декабря, сообщается на сайте Росгосцирка со ссылкой на гендиректора Российской государственной цирковой компании Дмитрия Иванова.

Распоряжение закрепляет недвижимое имущество Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на праве оперативного управления за Федеральным казенным предприятием "Российская государственная цирковая компания" и предоставляет ФКП "Росгосцирк" право бессрочного пользования на земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

На сайте Росгосцирка указано, что процедура оформления недвижимого имущества и земельных участков будет завершена в течение нескольких месяцев.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в октябре 2016 года заявил, что слияние Цирка Чинизелли и Росгосцирка произойдет до конца 2016 года. Заместитель министра культуры Александр Журавский на заседании коллегии добавил, что Росгосцирк должен устойчиво развиваться, и в этом смысле сможет помочь Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Цирк на Фонтанке, открытый после длительной реконструкции в декабре 2015 года, уже перестал быть убыточным.

Многие депутаты петербургского Законодательного собрания еще в июне просили передать цирк в собственность города, а не делать его частью Росгосцирка. Эту идею поддержал и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Позднее Полтавченко заявил, что "федерация вложила огромные деньги в ремонт цирка и вправе принимать решения, как эффективнее управлять своим имуществом".

В начале декабря по решению Министерства культуры был уволен директор цирка Михаил Смородкин. По словам Смородкина, это связано с его нежеланием объединить Цирк на Фонтанке с Росгосцирком. Вскоре после этого исполняющим обязанности директора цирка стал Сергей Беляков.

 

 

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