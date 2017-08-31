Людмила Улицкая: Популярность творчества Шнурова – хорошая тема изучения для филологов

В августе Петербург посетила писатель, сценарист, общественный деятель Людмила Улицкая. Она провела здесь три дня: побывала на съемках фильма о Викторе Цое, поучаствовала в проекте «Диалоги» на Новой Голландии и встретилась с читателями в «Буквоеде». В беседе с «Санкт-Петербург.ру» Людмила Евгеньевна поделилась своим мнением о хорошей и плохой благотворительности, рэп-батлах как проявлении современной поэзии, аресте Кирилла Серебренникова и других актуальных темах.

Людмила Евгеньевна, на встрече с читателями у вас спросили, что губит современную русскую литературу. Вы ответили, что ее ничего не губит, но она не затрагивает тех тем, которых мы от нее ждем. Какие еще особенности современной литературы вы видите – в выборе авторами тематики и «героя нашего времени», в работе с языком и стилем?

– В наше время это две разных профессии – быть писателем и быть критиком, следить за литературным процессом. Иосиф Бродский не раз высказывался в том смысле, что поэт, или писатель, является инструментом языка, а не наоборот. Что же касается «героя нашего времени»… не знаю, меня герои никогда не интересовали, меня всегда занимал гораздо более маргинальный человек, существующий на обочине, пытающийся в сложных условиях сохранить человеческое достоинство. Я, строго говоря, практик, теорией литературы не занимаюсь. Пишу о том, что мне самой интересно. Если это интересно и вам, я счастлива.

Оказывает ли сегодня литература влияние на процессы, происходящие в стране и в мире?

– Ни в коей мере. И чем дальше, тем в меньшей степени.

Многие сегодня отмечают всплеск интереса к поэзии – с одной стороны, интернет дает возможность заявить о своем творчестве почти каждому, с другой – литература, и в частности поэзия, облекается в новые, довольно неожиданные формы. В этом ключе как вы расцениваете невероятно популярные сейчас рэп-баттлы?

– Как раз сегодня я посмотрела, наконец, произведший столько шуму баттл Оксимирона и Гнойного. Выглядело это очень забавно, и, хотя видны были заготовки, оба соперника явно отличные импровизаторы, талантливые ребята. На меня это не произвело особого впечатления, еще раз убедилась, что есть некоторый культурный шов, связанный с новым временем, а, может, с моим преклонным, который я не перешла. И прекрасно себя чувствую в старом пространстве. Мне представляется, что это соревнование инфантильных людей. Меня, по старинке, волнуют проблемы жизни, смерти и любви, а у них об этом – ни слова. Они главным образом мерились теми предметами, которые на языке медицинских терминов называются «члены».

Читайте также: ТОП-5 цитат Oxxxymiron

Является ли для вас литературой поэзия Сергея Шнурова, который сегодня тоже невероятно востребован публикой?

– Я слышала всего несколько песен, одну даже любою цитировать. Здесь очень интересное явление – как маргинальное искусство становится своего рода мейнстримом. Работа для филологов.

Большим событием для петербуржцев в прошлом году стало открытие памятника Сергею Довлатову, тогда же прошел посвященный ему фестиваль, скоро он пройдет во второй раз. Герман-младший снимает о Довлатове фильм (до этого за последние годы было снято еще два). Как вы объясните всплеск интереса к писателю?

– Это совершенно безопасно. Он разрешенный, многими любимый. А почему всплеск, не знаю.

Буквально на днях вы были на съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето», на встрече с читателями в Петербурге рассказывали о его театральных постановках. Какой прогноз развитию событий с арестом режиссера вы бы могли дать? И способен ли, на ваш взгляд, человек впоследствии что-то вынести из подобной ситуации для себя как художник, творческая единица?

– Я была на съемках в последний съемочный день, накануне ареста Кирилла Серебренникова. Была восхищена его работой, высочайшим профессионализмом и талантом не только Кирилла, но и всей съемочной группы. Какой здесь может быть комментарий? Когда на скамью подсудимых сядут те, кто организовал эту продуманную систему госгрантов, полную ловушек для любого человека, который гранты получает для съемки фильмов или постановки спектакля, я не пойду стоять под двери суда. Пусть их осудят.

Читайте по теме: Суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест

Говорить о прогнозе бессмысленно: кто не может предугадать, какой звонок свыше может раздаться у судьи в кабинете? К законам нашей страны, к ее Конституции эта история вообще не имеет никакого отношения. Полный произвол и полный абсурд: у Кирилла отобрали паспорт, он не может уехать заграницу, и почему в этой ситуации нужно было лишать его возможности закончить съемки, выпустить спектакль, ведь таким образом просто пропадут государственные и спонсорские деньги… А этот ущерб кто будет возмещать? Судьи, что ли? Или законодатели? В случае с Кириллом Серебренниковым даже подписка о невыезде была бы излишней при отсутствии у него загранпаспорта.

На вопрос о том, может ли тюрьма и лагерь дать человеку какой-то положительный опыт, отвечали по-разному два выдающихся русских писателя – Солженицын и Шаламов. Первый полагал, что тюремный опыт исключительно полезен, а второй считал, что такого рода опыт «нежизни» в нормальной человеческой жизни совершенно непригоден. Правда, условия содержания у этих двух писателей были разными – один отбывал срок в «шарашке», а второй на Колыме, на жестокой каторге. Всеми силами души надеюсь, что этот вопрос останется для Кирилла теоретическим.

«Чтение – взрыв. Мир расширяется, распирается новым знанием», «гениальный писатель расширяет человеческий мир» – писали вы в книге «Священный мусор». Что-то из литературы повлияло на вас так же сильно в более зрелом возрасте, как во время первых книжных открытий, которые вы описываете в этой главе?

– Нет, самые важные события, связанные с чтением, произошли в молодости. Даже потрясения. Впрочем, в юности я гораздо больше читала, чем сейчас.

В своих книгах вы много говорите о столкновении совершенно разных миров и существовании человека в пространстве большого горя, проблемы. Но миры эти у вас находятся в парадоксальной гармонии, то есть люди умудряются быть счастливыми и сохранять себя в очень сложных обстоятельствах. Жена и любовница рядом в «Сонечке», муж и жена в рассказе «Счастливые», Яков в «Лестнице Якова». В чем для вас секрет такой гармонии? Как ее найти в мире нелитературном?

– Даже особенно искать не надо. Все рядом. Вчера была на старой даче, где справляла свой день рождения одна почтенная и очаровательная старая дама. Поздравляли ее многие люди, в том числе дети от ее мужа, много лет от нее ушедшего. Она дружила с новыми женами и новыми детьми своего бывшего мужа… В этом большая красота. Я ее всегда вижу и всегда радуюсь. Вообще, с годами я стала гораздо больше радоваться подаркам жизни, большим и маленьким. Это вопрос оптики, которую выстраиваем мы сами, - видим то, что хотим видеть.

Хотелось бы немного затронуть тему просветительской деятельности – я знаю, что в Воронеже вы прочитаете лекцию о роли просвещения в истории России. Как появилась идея этой лекции? Что вообще значит просвещение в наши дни и в нашей стране?

– Я не предлагала этой темы – мне ее предложили организаторы. Два года тому назад я много сотрудничала с покойной Екатериной Юрьевной Гениевой, директором библиотеки иностранной литературы, и в Воронеже я была как-то вместе с ней. Возможно, что именно о ней и пойдет речь. Кроме того, сейчас по всему миру идет совершенно новое движение в области образования. Наше формальное образование опирается до сих пор на «немецкие принципы», заложенные еще в позапрошлом веке. Сегодня существует и новая система, вне тех предметов, которые были основой базового немецкого образования, – вот об этом, возможно, я тоже буду говорить.

Действие в вашем рассказе «Дочь Бухары», где описывается жизнь семьи, в которой родился ребенок с синдромом Дауна, происходит в первые годы после войны. Мы живем в другое время, но проблема непринятия таких людей в обществе до сих пор имеет место. Каким должно быть то самое просвещение, чтобы мы начали адекватно воспринимать людей с особенностями развития?

– Во-первых, надо поменять состав наших законодательных органов, чтобы они не писали своих чудовищных законов, типа закона «Димы Яковлева», а потом уж можно будет говорить о том, что можно сделать для детей «с ограниченными возможностями», как «политикорректно» теперь называют инвалидов.

Недавно вы выступали в Екатеринбурге, а все средства, собранные от продажи билетов, были перечислены в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Планируете ли вы еще участвовать в благотворительных проектах?

– Я постоянно выступаю в разных местах с тем, чтобы сборы от выступлений шли в пользу благотворительных фондов. Кажется, ни разу не отказала. Пожалуй, это единственное, что я могу делать в теперешних обстоятельствах.

Какой, на ваш взгляд, должна быть благотворительность в наши дни и какой не должна быть? Какие хорошие примеры знаете?

– Мои дорогие подруги почти все сотрудничают с благотворительными организациями, а некоторые даже их организовывали. Мои друзья не воруют. Я знаю, что есть такие фонды, которым лучше не помогать, потому что слишком много средств оседают в грязных лапах. Но это всем известно. Захотите куда-то перевести деньги, спросите у меня – я укажу на тех, кому можно полностью доверять.

Фото к тексту: Евгения Чернышова / «Санкт-Петербург.ру»