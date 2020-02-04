Лев Толстой: Петербург от любви до ненависти

«Наполеон»

«Сережа! Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки», – так начинается письмо, которое Лев Толстой отправил своему брату Сергею 13 февраля 1849 года.

Своё желание писатель объяснял тем, что встретил в городе больше знакомых, чем в Москве, «и достоинством выше». Он планировал окончить учёбу в Петербурге, а затем поступить на службу.

Как указывает Толстой в письме, в столице Российской империи он остановился в гостинице «Наполеон», которая располагалась на углу Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта. Владельцем отеля был Наполеон Бокин.

К настоящему времени здание превратилось в часть гостиничного комплекса «Астория» в качестве отеля «Англетер». А Толстой так и не остался жить в Петербурге – уже спустя три месяца он понял, что «ничего путного там не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо».

Где: Малая Морская улица, 24

Фото: 2gis.com

Доходный дом Степанова

Вернулся в город Толстой спустя шесть лет, когда временно стал жителем доходного дома на Фонтанке. В то же время там обитал Илья Тургенев, у которого часто в гостях останавливались знаменитые писатели, в том числе Николай Некрасов и Александр Островский.

В дом на Фонтанке Толстой попал в ноябре, когда приехал из Севастополя. Он поселился у Тургенева, который был не прочь принять молодого (тогда Льву Николаевичу было 27 лет) автора.

Толстой прожил с писателем, который был старше него на десять лет, полтора месяца. Спустя 105 лет на доме установили мемориальную табличку в память об этом периоде в жизни автора «Войны и мира».

Где: набережная реки Фонтанки, 38

Фото: wikinedia.org

Доходный дом Якоби

Спешно покинуть Петербург Толстому пришлось из-за своего брата Дмитрия – он умер 21 января 1856 года в Орле вскоре после приезда Льва Николаевича.

В город на Неве писатель вернулся спустя восемь дней. Он решил снять квартиру на Офицерской улице, которая сейчас называется Декабристcкой. Жильё находилось на нижнем этаже, рядом с квартирой сотрудника журнала «Современник» Михаила Михайлова, который был другом Толстого.

В редакции издания Лев Николаевич полностью прочитал рассказ «Метель», который считали его первым произведением, которое не посвящено войне.

Толстой покинул город весной того же 1856 года. Вернулся он в Петербург спустя полгода.

Где: улица Декабристов, 5

Фото: citywalls.ru

Гостиница Блюмера

На углу Вознесенского проспекта и Казанской улицы Толстой провёл период с ноября 1856 года по январь 1857 года. В то время писатель был в гостях у троюродного брата – Алексея Толстого.

«Оказывается, что я под присмотром тайной полиции, здоровье скверно, книги плохо идут, денег нет, а тут в Москве милые известия про вас, а от вас ничего, и, главное, никого из людей, которых я люблю, здесь нет», – писал Толстой Валерии Арсеньевой, за которой он ухаживал и на которой хотел жениться.

В гостинице Блюмера Лев Николаевич завершил работу над повестью «Утро помещика». Там же он начал писать произведение «Юность».

За день до того, как Толстой перестал жить на Вознесенском, его посетил Николай Чернышевский.

Где: Казанская улица, 43

Фото: citywalls.ru

Доходный дом

Когда Толстой оказался в Северной столице в 1878 году. Он не хотел возвращаться в город, но ему нужно было встретить с участниками восстания декабристов.

Толстой планировал использовать собранный материал в романе «Декабристы», который так и не был закончен. Писатель несколько раз менял свой замысел, а одной из последних идей было превратить текст в продолжение «Войны и мира». Но позднее Лев Николаевич разочаровался в том времени и оставил свои планы.

Но пока Толстой готовился к работе над романом, он жил в доме №7 по улице Чехова. В те годы она называлась Эртелевым переулком. Там он провёл мало времени, после чего покинул город, снова надеясь, что никогда больше не попадёт в Петербург.

Где: улица Чехова, 7

Фото: citywalls.ru

Дом Олсуфьевых

В XIX веке территория в районе современного дома №14 по набережной Фонтанки принадлежала графу Алексею Олсуфьеву. Он был давним знакомым Толстого.

В гостях у приятеля Лев Николаевич провел меньше недели в 1897 году. Это был последний визит писателя в Петербург, а поводом было не самое радостное событие.

В город Толстой прибыл из-за друзей, Владимира Черткова, который также был его редактором, и Павла Биюкова. Они оба были одними из самых известных последователей писателя и выступали в поддержку духоборов, то есть религиозной группы, которая отвергает внешнюю обрядность церкви.

За это в 1897 году и Черткова, и Бирюкова отправили в высылку. Последние дни в Петербурге они провели вместе с Толстым.

Где: набережная реки Фонтанки, 14

Фото: gradpetra.net

Площадь Льва Толстого

Участок Петроградской стороны до революции назывался Архиереской площадью, а в честь великого писателя его переименовали в 1920-е годы.

Чуть раньше имя Толстого получила улица, которая проходит от площади до Большой Монетной улицы. Неизвестно, почему именно два объекта назвали в память о Льве Николаевиче. Он никогда не жил в этой части Петербурга.

Фото: Instagram / @auntie_mercedes