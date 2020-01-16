Любовная драма, мифы и поиск уникальности: семь современных книг про Петербург

Лев Лурье, «Без Москвы»

Когда после Октябрьской революции Петербург перестал быть столицей, у города изменилась репутация. Местным жителям пришлось заново определять свою «самость».

Лурье, знаменитый петербургский краевед, посвятил свою книгу поискам различий между жителями города на Неве и Москвы. По мнению писателя, разница примерно такая же, как между Англией и США.

«Без Москвы» охватывает период с 1912 по 2012 год. В книге упоминаются различные эпохи, в том числе времена Блока, Бродского и Сергея Шнурова.

Фото: bhv.ru

Юлия Галкина, Максим Косьмин, «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями»

Журналистка Юлия Галкина вместе с блогером-краеведом Максимом Косьминым и фотографом Антоном Акимовым выпустила книгу, в котором собраны истории 25 зданий Северной столицы.

Например, можно узнать о жизни дома между Невским проспектом, Полтавской улицей и проспектом Бакунина, о доходном доме Александро-Невской лавры или о доме страхового общества «России» на улице Некрасова.

Чтобы подробно рассказать каждую историю, авторы общались с местными жителями и изучали архивы.

Фото: eksmo.ru

«В Питере жить. От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории»

Книга, название которой созвучно с хитом группы «Ленинград», – сборник личных историй жителей Петербурга. Каждый рассказ показывает город не в парадном виде, а в настоящем, сером и бытовом.

В издание вошли истории пионера отечественного постмодернизма Андрея Битова, лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других известных личностей.

«Далеко не сразу мы начинаем ценить то, что совсем рядом с нами. Наш дом стоит в шестистах метрах от Эрмитажа, мимо которого я десять лет ходила в школу и, по большому счету, не замечала его. Только уже став взрослым человеком, я стала ценить, вглядываться и наслаждаться», – рассказывает в книге Елизавета Боярская.

Фото: ast.ru

Антон Жирнов, «Архитектурный путеводитель по Санкт-Петербургу»

Северная столица – это не только романтика, белые ночи и серое небо, но и сложно устроенные здания и другие сооружения.

«Архитектурный путеводитель по Санкт-Петербургу» вышел в рамках проекта «Петербург глазами инженера». Это возможность подробнее познакомиться с красивейшим городом и по-новому взглянуть даже на известные места.

В книге рассказывается о постройках, которые существовали ещё до появления Петербурга, а также и о современных сооружениях. Путеводитель будет интересен не только для изучения города, но и для планирования маршрута для прогулок.

Фото: eksmo.ru

Андрей Аствацатуров, «Осень в карманах»

Аствацатуров – потомственный петербургский интеллигент и автор нескольких художественных книг. Зачастую одним из главных персонажей его произведений становится город на Неве.

Вышедший в 2015 году роман «Осень в карманах» повествует о человеке, схожем по происхождению с автором книги. Действие любовной драмы разворачивается не только на фоне декораций Петербурга, но и Парижа, на улицах, в гостиницах, аудиториях университетом и других местах.

«Я, конечно, хорошо знал, что некоторых студентов посылать в библиотеку совершенно бесполезно. Библиотека их только озлобляет. Если они находят мало книг по теме, то жалуются, что не могут писать, потому что им не хватает научного материала. Если же книг оказывается много, то они тем более жалуются, что все уже написано, и им нечего добавить», – говорит главный герой романа.

Фото: ast.ru

Александр Марголис, «Петербург. История и современность. Избранные очерки»

Марголис – не просто писатель, а кандидат исторических наук и председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В «Петербург: история и современность» вошли очерки, написанные в разные годы. В них Марголис затрагивает дворцы и особняки Романовых, петербургские тюрьмы, объекты культурного наследия, самиздатовские журналы и другие темы. Но в центре внимания всегда остаётся город на Неве.

Фото: litres.ru

Дмитрий Шерих, «История Петербурга наизнанку. Заметки на полях городских летописей

Жизнь ни одного города не может обходиться без слухов и легенд. Далеко не все из них можно подтвердить, но часть можно опровергнуть.

«Заметки на полях...» опираются на факты, благодаря которым Дмитрий Шерих развенчивает мифы. С помощью простого, ненаучного языка автор рассказывает о том, что было, а чего не было в Петербурге, что заставит читателей усомниться во многих красивых историях.

Фото: litres.ru